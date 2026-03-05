https://ria.ru/20260305/lavrov-2078705218.html
Лавров рассказал о профессиональном отношении к переговорам по Украине
Лавров рассказал о профессиональном отношении к переговорам по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров рассказал о профессиональном отношении к переговорам по Украине
Российская сторона профессионально относится к переговорному процессу и старается не допустить слива информации, особенно той, которая вводит в заблуждение,... РИА Новости, 05.03.2026
украина
россия
Лавров рассказал о профессиональном отношении к переговорам по Украине
Лавров: РФ профессионально относится к переговорам, избегает сливов информации
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская сторона профессионально относится к переговорному процессу и старается не допустить слива информации, особенно той, которая вводит в заблуждение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В отличии от некоторых других участников, мы профессионально относимся к переговорам и избегаем публичных спекуляций, тем более сливов информации, тем более информации, которая вводит в заблуждение", - сказал министр, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
По мнению Лаврова, профессиональная дипломатия предполагает переговоры, которые любят тишину до тех пор, пока не будет достигнут результат. При этом министр отметил, что определенное продвижение в урегулировании украинского кризиса есть.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.