Лавров рассказал о профессиональном отношении к переговорам по Украине

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская сторона профессионально относится к переговорному процессу и старается не допустить слива информации, особенно той, которая вводит в заблуждение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В отличии от некоторых других участников, мы профессионально относимся к переговорам и избегаем публичных спекуляций, тем более сливов информации, тем более информации, которая вводит в заблуждение", - сказал министр, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

По мнению Лаврова, профессиональная дипломатия предполагает переговоры, которые любят тишину до тех пор, пока не будет достигнут результат. При этом министр отметил, что определенное продвижение в урегулировании украинского кризиса есть.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.