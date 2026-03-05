Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности подготовить проект резолюции по Ирану в СБ ООН
12:26 05.03.2026 (обновлено: 12:31 05.03.2026)
Лавров заявил о готовности подготовить проект резолюции по Ирану в СБ ООН
Россия готова подготовить проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, совет безопасности оон, оон
В мире, Иран, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, ООН
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россия готова подготовить проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Давайте вместе возвысим голос за то, чтобы это все прекратить. Должна быть простая, немногословная, на одной странице резолюция в Совете Безопасности ООН, и мы готовы такой проект в Нью-Йорке нашим друзьям подготовить с нашими друзьями и посмотреть, какая будет реакция", - сказал он в ходе посольского "круглого стола" об украинском урегулировании.
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Заголовок открываемого материала