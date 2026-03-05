Рейтинг@Mail.ru
11:51 05.03.2026 (обновлено: 11:59 05.03.2026)
Лавров предложил принять резолюцию СБ ООН с призывом закончить конфликт
Лавров предложил принять резолюцию СБ ООН с призывом закончить конфликт
Глава МИД России Сергей Лавров предложил принять в Совете безопасности ООН резолюцию, призывающую как можно скорее закончить конфликт на ближнем востоке вокруг... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:51:00+03:00
2026-03-05T11:59:00+03:00
Лавров предложил принять резолюцию СБ ООН с призывом закончить конфликт

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров предложил принять в Совете безопасности ООН резолюцию, призывающую как можно скорее закончить конфликт на ближнем востоке вокруг Ирана.
"В прошлом году американцы в Совет безопасности внесли резолюцию по Украине, которая просто призывала к тому, чтобы как можно скорее прекратить конфликт. Такой смысл был этой резолюции. Давайте примем такую же резолюцию (по конфликту вокруг Ирана - ред.) в Совете безопасности. Мы будем только за. По-моему, это будет по-честному", - сказал глава МИД РФ на посольском круглом столе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Вчера, 11:20
 
