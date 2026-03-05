Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает против страданий стран Персидского залива, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
11:45 05.03.2026 (обновлено: 11:53 05.03.2026)
Россия выступает против страданий стран Персидского залива, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия против страданий стран Персидского залива, по его словам, вряд ли Иран от этого выигрывает. РИА Новости, 05.03.2026
россия, в мире, персидский залив, иран, сергей лавров
Россия, В мире, Персидский залив, Иран, Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия против страданий стран Персидского залива, по его словам, вряд ли Иран от этого выигрывает.
"Мы против того, чтобы страдали страны залива. Мы считаем, что это не дает нашим иранским коллегам никаких военных преимуществ. Политически это весьма сомнительно, что Иран выигрывает от этого, скорее наоборот", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
РоссияВ миреПерсидский заливИранСергей Лавров
 
 
