Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обучающие украинских хакеров западные специалисты, по данным России, по-прежнему находятся на Украине и продолжают преступную деятельность, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По нашим достоверным данным, эта инфраструктура, которую создали англосаксы - специалисты, инструкторы, военные из США и Британии - по-прежнему находится на Украине и продолжает заниматься этим преступным делом", - указал министр.