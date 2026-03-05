https://ria.ru/20260305/lavrov-2078690025.html
Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров
Западные инструкторы продолжают украинских хакеров, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров
Обучающие украинских хакеров западные специалисты, по данным России, по-прежнему находятся на Украине и продолжают преступную деятельность, сообщил глава МИД РФ РИА Новости, 05.03.2026
украина
россия
сша
Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров
Лавров: западные инструкторы по-прежнему обучают украинских хакеров
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обучающие украинских хакеров западные специалисты, по данным России, по-прежнему находятся на Украине и продолжают преступную деятельность, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Является общеизвестным фактом, что еще при администрации Байдена США
развернули на Украине
целые подразделения киберкомандования и Агентства национальной безопасности США. Туда были направлены представители британских спецслужб для координации компьютерных атак против России
. Запад при этом обеспечивал необходимое финансирование, поставлял оборудование, обучал украинских хакеров", - сказал Лавров
на посольском круглом столе.
"По нашим достоверным данным, эта инфраструктура, которую создали англосаксы - специалисты, инструкторы, военные из США и Британии - по-прежнему находится на Украине и продолжает заниматься этим преступным делом", - указал министр.