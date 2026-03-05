Рейтинг@Mail.ru
Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров
11:40 05.03.2026 (обновлено: 11:53 05.03.2026)
Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров
Обучающие украинских хакеров западные специалисты, по данным России, по-прежнему находятся на Украине и продолжают преступную деятельность, сообщил глава МИД РФ
Западные инструкторы продолжают обучать украинских хакеров, заявил Лавров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обучающие украинских хакеров западные специалисты, по данным России, по-прежнему находятся на Украине и продолжают преступную деятельность, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Является общеизвестным фактом, что еще при администрации Байдена США развернули на Украине целые подразделения киберкомандования и Агентства национальной безопасности США. Туда были направлены представители британских спецслужб для координации компьютерных атак против России. Запад при этом обеспечивал необходимое финансирование, поставлял оборудование, обучал украинских хакеров", - сказал Лавров на посольском круглом столе.
"По нашим достоверным данным, эта инфраструктура, которую создали англосаксы - специалисты, инструкторы, военные из США и Британии - по-прежнему находится на Украине и продолжает заниматься этим преступным делом", - указал министр.
СМИ сообщили о французских хакерах на Украине
2 февраля, 15:33
2 февраля, 15:33
 
