Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО
Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО
Одной из главных целей СВО остается устранение угрозы безопасности России, исходящей с территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:39:00+03:00
2026-03-05T11:39:00+03:00
2026-03-05T11:43:00+03:00
