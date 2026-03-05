Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО
11:39 05.03.2026 (обновлено: 11:43 05.03.2026)
Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО
Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО
Одной из главных целей СВО остается устранение угрозы безопасности России, исходящей с территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал устранение угрозы безопасности России целью СВО

Лавров назвал устранение угрозы безопасности России одной из главных целей СВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Одной из главных целей СВО остается устранение угрозы безопасности России, исходящей с территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одной из главных целей нашей специальной военной операции остается устранение угрозы национальной безопасности России, которая исходит с территории Украины", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров ответил на подозрения, что переговоры по Украине являются ширмой
Вчера, 11:31
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
