https://ria.ru/20260305/lavrov-2078687007.html
Россия верна пониманиям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров
Россия верна пониманиям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Россия верна пониманиям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва верна пониманиям, достигнутым в ходе саммита лидеров России и США на Аляске. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:33:00+03:00
2026-03-05T11:33:00+03:00
2026-03-05T11:38:00+03:00
россия
аляска
в мире
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078681001.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, в мире, сша, сергей лавров
Россия, Аляска, В мире, США, Сергей Лавров
Россия верна пониманиям, достигнутым на Аляске, заявил Лавров
Лавров: Россия верна достигнутым на Аляске пониманиям