Дух Анкориджа испаряется, заявил Лавров
Дух Анкориджа испаряется, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
Дух Анкориджа испаряется, заявил Лавров
Атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная, но дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Дух Анкориджа испаряется, заявил Лавров
