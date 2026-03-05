Лавров ответил на подозрения, что переговоры по Украине являются ширмой

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия сейчас не видит оснований подозревать, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются ширмой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами", - сказал он в ходе посольского круглого стола об украинском урегулировании.