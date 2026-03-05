https://ria.ru/20260305/lavrov-2078686353.html
Лавров ответил на подозрения, что переговоры по Украине являются ширмой
Россия сейчас не видит оснований подозревать, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются ширмой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Лавров: Россия не видит оснований называть переговоры с США по Украине ширмой