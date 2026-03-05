Рейтинг@Mail.ru
11:31 05.03.2026 (обновлено: 11:44 05.03.2026)
Лавров прокомментировал возможное применение пятой статьи НАТО
Лавров прокомментировал возможное применение пятой статьи НАТО
иран, нато, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянс готов использовать статью о коллективной обороне в операции США против Ирана, подчеркнув, что смысл заявления Рютте в том, что интересы НАТО находятся там, "где они скажут".
"Вот господин Рютте, который по любому поводу дает очень красноречивые показания в своих заявлениях. Вот он сказал: "НАТО готова к применению статьи о коллективной обороне в операции США против Ирана"... И смысл его высказывания - уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем", - сказал Лавров в ходе своего выступления на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
Вчера, 11:28
 
ИранНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
