Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана

"На Украине так было, сейчас происходит на Ближнем Востоке. Показательно, что НАТО, как она втягивается в украинские дела уже давно, она сейчас втягивается в войну, которую развязали США и Израиль против Ирана", — рассказал он на посольском круглом столе об украинском урегулировании.