Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
11:28 05.03.2026 (обновлено: 14:04 05.03.2026)
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
Североатлантический альянс втягивается в операцию против Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана

Лавров: НАТО сейчас втягивается в войну против Ирана

Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс втягивается в операцию против Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"На Украине так было, сейчас происходит на Ближнем Востоке. Показательно, что НАТО, как она втягивается в украинские дела уже давно, она сейчас втягивается в войну, которую развязали США и Израиль против Ирана", — рассказал он на посольском круглом столе об украинском урегулировании.

В четверг генсек альянса Марк Рютте сообщил, что военный блок может применить статью о коллективной обороне против Ирана. По его словам, НАТО не участвует в операции, но союзники в основном поддерживают действия США.
Другие заявления Лаврова:
  • МАГАТЭ ни в одном докладе не указало на наличие ядерной бомбы у Тегерана;
  • операция США и Израиля может спровоцировать гонку ядерных вооружений;
  • конфликт чреват колоссальными последствиями для всего мира;
  • Россия выступает за мораторий на удары по гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке;
  • Москва может подготовить проект резолюции Совбеза ООН по Ирану;
  • необходим разговор о принципах мироустройства, его могла бы инициировать Всемирная организация.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Заголовок открываемого материала