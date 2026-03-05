https://ria.ru/20260305/lavrov-2078682842.html
ЕС переплюнул НАТО по антироссийской риторике, заявил Лавров
ЕС переплюнул НАТО по антироссийской риторике, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
ЕС переплюнул НАТО по антироссийской риторике, заявил Лавров
ЕС по своей антироссийской риторике переплюнул НАТО, а по заряженности на милитаризацию не менее настойчив, чем сам альянс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
ЕС переплюнул НАТО по антироссийской риторике, заявил Лавров
Лавров: ЕС переплюнул НАТО по риторике и не менее настойчив в милитаризации