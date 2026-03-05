https://ria.ru/20260305/lavrov-2078682652.html
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации вокруг Украины, заявил, что подход Запада "или с нами, или с Россией" никуда не исчез за последние... РИА Новости, 05.03.2026
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился, заявил Лавров
Лавров: подход Запада к Украине не изменился за последние годы