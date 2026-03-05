Рейтинг@Mail.ru
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился, заявил Лавров
11:22 05.03.2026
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации вокруг Украины, заявил, что подход Запада "или с нами, или с Россией" никуда не исчез за последние...
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации вокруг Украины, заявил, что подход Запада "или с нами, или с Россией" никуда не исчез за последние годы.
"Этот подход - или с нами, или с Россией - он никуда не делся. Тот же подход особенно проявился в попытке втащить Украину в НАТО, хотя о пагубности и неприемлемости этих усилий предупреждали как минимум начиная с Мюнхенской речи президента (РФ Владимира - ред.) Путина 2007 года", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Заголовок открываемого материала