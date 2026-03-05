https://ria.ru/20260305/lavrov-2078682141.html
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Россия с партнерами будет делать все, чтобы способствовать созданию атмосферы, которая сделает операцию против Ирана невозможной, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.03.2026
Россия, Иран, В мире, Израиль, Сергей Лавров, ООН
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
Лавров: РФ сделает все для того, чтобы сделать операцию против Ирана невозможной