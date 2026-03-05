Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
11:20 05.03.2026 (обновлено: 11:28 05.03.2026)
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия с партнерами будет делать все, чтобы способствовать созданию атмосферы, которая сделает операцию против Ирана невозможной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Речь идет о наших близких друзьях. Все те, кто страдает от агрессии Соединенных Штатов и Израиля, - это наши стратегические партнеры, мы поддерживаем с ними диалог. Будем делать все, чтобы вместе с другими миролюбивыми членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и в Генеральной ассамблее, способствовать созданию атмосферы, которая будет делать эту операцию совершенно невозможной", - сказал он на посольском "круглом столе".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США обсуждают использование украинских дронов против Ирана, пишут СМИ
Вчера, 10:20
 
