Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке
11:17 05.03.2026 (обновлено: 11:27 05.03.2026)
Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке
ближний восток, в мире, россия, иран, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, В мире, Россия, Иран, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад делал все, чтобы помешать продвигать позитивную повестку дня в регионе Ближнего Востока, и действует там по принципу "разделяй, натравливай и властвуй".
"Запад делал все, чтобы не позволить продвигать позитивную повестку дня в зоне (Персидского - ред.) залива. Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу "или-или" - "или с нами, или против нас". И главное конечно во всем этом: "Разделяй и властвуй". В данном случае, наверно, можно сказать: "Разделяй, натравливай друг на друга и властвуй", - отметил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Подход Запада к Украине "с нами или с Россией" не изменился, заявил Лавров
Ближний ВостокВ миреРоссияИранСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
