https://ria.ru/20260305/lavrov-2078681397.html
Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке
Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад делал все, чтобы помешать продвигать позитивную повестку дня в регионе Ближнего Востока, и... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:17:00+03:00
2026-03-05T11:17:00+03:00
2026-03-05T11:27:00+03:00
ближний восток
в мире
россия
иран
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078682652.html
ближний восток
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, в мире, россия, иран, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, В мире, Россия, Иран, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров рассказал, по какому принципу Запад действует на Ближнем Востоке
Лавров: Запад действует на Ближнем Востоке по принципу "натравливай и властвуй"