Лавров назвал одну из целей операции США и Израиля против Ирана
Лавров назвал одну из целей операции США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров назвал одну из целей операции США и Израиля против Ирана
Одной из целей операции США и Израиля против Ирана было внести раскол между Тегераном и странами региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Лавров назвал одну из целей операции США и Израиля против Ирана
Лавров: целью операции США и Израиля было внести раскол на Ближнем Востоке