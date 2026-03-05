https://ria.ru/20260305/lavrov-2078680674.html
Лавров выразил соболезнования в отношении жертв на Ближнем Востоке
Лавров выразил соболезнования в отношении жертв на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Лавров выразил соболезнования в отношении жертв на Ближнем Востоке
Россия высказывает соболезнования в отношении любых жертв среди мирного населения из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
ближний восток
россия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сергей лавров
ближний восток
россия
Лавров выразил соболезнования в отношении жертв на Ближнем Востоке
