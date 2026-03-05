Лавров выразил соболезнования в отношении жертв на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия высказывает соболезнования в отношении любых жертв среди мирного населения из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы высказывания соболезнования жертв в отношении любых жертв среди мирного населения", - сказал он, выступая на 11-м посольском круглом столе "Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность".