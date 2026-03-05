Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали дело бывшего первого замминистра обороны
18:11 05.03.2026
В Кремле прокомментировали дело бывшего первого замминистра обороны
В Кремле прокомментировали дело бывшего первого замминистра обороны
россия, дмитрий песков, руслан цаликов, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Руслан Цаликов, Происшествия
В Кремле прокомментировали дело бывшего первого замминистра обороны

Руслан Цаликов
Руслан Цаликов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле читали об обвинении, предъявленном бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову, но не знают деталей.
"Никогда "красного света" не было. Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, не дан ли силовикам "зеленый свет" на работу с такими высокопоставленными чиновниками.
Ранее стало известно, что бывший первый заместитель министра обороны Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества. Ему вменяется совершение свыше 15 преступлений.
РоссияДмитрий ПесковРуслан ЦаликовПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
