В Кремле прокомментировали дело бывшего первого замминистра обороны

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле читали об обвинении, предъявленном бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову, но не знают деталей.