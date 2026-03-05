Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о получении взяток на 180 миллионов рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.