Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/krasnoyarsk-2078775889.html
Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве
Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.03.2026
Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве
Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о получении взяток на 180 миллионов... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:40:00+03:00
2026-03-05T15:40:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021993645_0:197:3050:1912_1920x0_80_0_0_2a5a33fd794bc1ba9bf9100b0c2f138f.jpg
https://ria.ru/20260304/krasnojarsk-2078423222.html
https://ria.ru/20260227/krasnojarsk-2077281902.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021993645_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_239e3c273a52f20e2b7b13c2163fd3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска)
Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве

РИА Новости: экс-мэр Красноярска заключил досудебное соглашение со следствием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о получении взяток на 180 миллионов рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат… обращает внимание, что в настоящее время (Логинов - ред.) уведомлен об окончании предварительного расследования, повлиять на ход расследования не имеет возможности, кроме того, направил ходатайство о досудебном сотрудничестве", - сказано в документах.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Владельца стоматологии в Красноярске обвинили в истязании супруги
4 марта, 12:26
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Логинов занял пост главы Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Его арестовали в июне 2025 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра.
Полицейский с ребенком, обнаруженным в запертой квартире в Красноярске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка
27 февраля, 20:43
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияВладислав Логинов (мэр Красноярска)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала