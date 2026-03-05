Экс-мэр Красноярска решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов решил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием по делу о получении взяток на 180 миллионов рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат… обращает внимание, что в настоящее время (Логинов - ред.) уведомлен об окончании предварительного расследования, повлиять на ход расследования не имеет возможности, кроме того, направил ходатайство о досудебном сотрудничестве", - сказано в документах.
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Логинов занял пост главы Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Его арестовали в июне 2025 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра.
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка
27 февраля, 20:43