В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней - РИА Новости, 05.03.2026
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней
Прокуратура Центрального административного округа города Краснодара проверит информацию в СМИ о том, что несовершеннолетняя девушка получила травму в...
происшествия
краснодар
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодар
краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней
