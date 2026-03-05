Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней - РИА Новости, 05.03.2026
15:31 05.03.2026
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней
В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней

Снег в Краснодаре
Снег в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Снег в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Центрального административного округа города Краснодара проверит информацию в СМИ о том, что несовершеннолетняя девушка получила травму в квест-центре, сообщается в официальном Telegram-канал ведомства.
Ранее Kub Мash писал, что в день своего рождения пострадала 16-летняя девушка, ей оторвало часть фаланги пальца дверью в одном из квест-центров Краснодара, при этом организаторы не останавливали игру.
"Прокуратурой округа будет дана оценка соблюдения требований законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по проведению квестов и иных услуг по организации отдыха", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю на запрос РИА Новости о происшествии на квесте подтвердили, что в полицию Краснодара поступило сообщение из больницы о 16-летней девушке, получившей травму. По факту происшествия проводят проверку.
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
