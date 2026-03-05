В Краснодаре прокуратура проверит квест после травмы несовершеннолетней

КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Центрального административного округа города Краснодара проверит информацию в СМИ о том, что несовершеннолетняя девушка получила травму в квест-центре, сообщается в официальном Telegram-канал ведомства.

"Прокуратурой округа будет дана оценка соблюдения требований законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по проведению квестов и иных услуг по организации отдыха", - говорится в сообщении.