"Краснодар" обвинил фанатов ЦСКА в расизме

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Краснодар" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу возможного расистского поведения болельщиков московского ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.