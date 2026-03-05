Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" обвинил фанатов ЦСКА в расизме - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
13:57 05.03.2026
"Краснодар" обвинил фанатов ЦСКА в расизме
"Краснодар" обвинил фанатов ЦСКА в расизме
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАБолельщики ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Краснодар" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу возможного расистского поведения болельщиков московского ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. В четверг руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что футболисты "Краснодара" сломали дверь в раздевалке стадиона, прикрепив в Telegram-канале видео, на котором виден беспорядок, а также дыра в нижней части входной двери.
"Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и уханьях во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится. Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием", - говорится в заявлении в Telegram-канале "Краснодара".
Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. Победитель выйдет в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
