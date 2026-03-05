Рейтинг@Mail.ru
Жительница Москвы выиграла конкурс "Дальний Восток – Земля приключений"
15:58 05.03.2026 (обновлено: 16:13 05.03.2026)
Жительница Москвы выиграла конкурс "Дальний Восток – Земля приключений"
Жительница Москвы выиграла конкурс "Дальний Восток – Земля приключений"
Жительница Москвы выиграла конкурс "Дальний Восток – Земля приключений"
Обладательницей гран-при конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" в 3 миллиона рублей стала жительница Москвы Марина Галкина за фильм "Одна в тундре. 700...
москва, дальний восток, арктика, общество
Москва, Дальний Восток, Арктика, Общество
Жительница Москвы выиграла конкурс "Дальний Восток – Земля приключений"

Москвичка выиграла гран-при конкурса "Дальний Восток – Земля приключений"

Марина Галкина выиграла гран-при конкурса "Дальний Восток – Земля приключений"
Марина Галкина выиграла гран-при конкурса Дальний Восток – Земля приключений
© Фото : Национальный центр "Россия"
Марина Галкина выиграла гран-при конкурса "Дальний Восток – Земля приключений"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обладательницей гран-при конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" в 3 миллиона рублей стала жительница Москвы Марина Галкина за фильм "Одна в тундре. 700 километров пути".
В четверг в Национальном центре "Россия" состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие "Дальний Восток – Земля приключений".
«
"Дальний Восток - Земля приключений". Лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике. Победа в номинации: Галкина Марина. Победила Галкина, Москва. Фильм "Одна в тундре. 700 километров пути", - объявили ведущие.
Участница конкурса провела в путешествии два месяца, итогом этого долгого пути стал 8-минутный фильм, кадры которого оживили горные пейзажи Чукотки.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток
Вчера, 15:54
 
