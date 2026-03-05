Российские теннисисты прибыли в США разбитыми, заявил Хачанов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Карен Хачанов заявил, что российские теннисисты из-за тяжелой логистики приехали усталыми и измотанными в США для участия в турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Хачанов, которые не успели покинуть Дубай после завершения турнира категории ATP 500 до закрытия воздушного пространства ОАЭ, прибыли в Лос-Анджелес. Теннисисты добирались из Омана в США транзитом через Стамбул.
"Самая сложная часть - дорога на машине в Оман, наверное. Хотя зная, что потом тебе ещё придется полтора дня добираться в общей сложности, наверное, вообще весь путь. Получилось так, что несколько ночей там были прерваны. Ночью до отъезда там удалось поспать часа четыре-пять. Потом, когда прилетели в Стамбул, был рано утром вылет. Мы прилетели поздно, тоже удалось в отеле в транзитной зоне поспать часов пять. Сюда прилетели, тут прошла ночь, потому что прилетели назад. И вот получается три ночи такие были, мы немножко разбитые, так скажем", - приводит комментарий Хачанова Telegram-канал "Больше!"
"Дорога была длинная и немножко тяжёлая в плане логистики. - сказал Медведев. - Конечно, сейчас устал очень, в сумме двое суток то едешь, то летишь. Но ничего, пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов. Это необычно. Чувствуешь себя как в голливудском фильме, пересек границу вместе с другими людьми. В Омане никогда я не был, там нет теннисных турниров. Посмотрел новую страну".
Ранее Медведев и Рублев были вынуждены пропустить выставочный турнир смешанных пар перед "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе. Соревнования проходят с 4 по 15 марта. Медведев, Рублев и Хачанов должны начать состязания со второго круга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство, а организаторы спортивных мероприятий отменили или перенесли соревнования в данном регионе.