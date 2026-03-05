https://ria.ru/20260305/kallas-2078861775.html
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США - РИА Новости, 05.03.2026
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:10:00+03:00
2026-03-05T21:10:00+03:00
2026-03-05T21:10:00+03:00
в мире
сша
цюрих
европа
марк рютте
кайя каллас
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dd3a83ad4d9312f06b9d7b7926326fb0.jpg
https://ria.ru/20260305/kallas-2078858102.html
сша
цюрих
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_6e24c13f9812298628db6567703c6d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, цюрих, европа, марк рютте, кайя каллас, нато
В мире, США, Цюрих, Европа, Марк Рютте, Кайя Каллас, НАТО
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
Каллас: сдвиг во внешней политике США потряс трансатлантические отношения