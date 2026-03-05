Рейтинг@Mail.ru
21:10 05.03.2026
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сша, цюрих, европа, марк рютте, кайя каллас, нато
В мире, США, Цюрих, Европа, Марк Рютте, Кайя Каллас, НАТО
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США

Каллас: сдвиг во внешней политике США потряс трансатлантические отношения

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава евродипломатии Кая Каллас.
"И затем происходит фундаментальная переориентация через Атлантику, которую называют по-разному - от "перестройки" до "новой динамики" и даже "разрыва". Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, вызвав последствия и в других частях мира. Но его влияние на международный порядок имеет тектонический характер", - сказала она.
В начале февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не может защитить себя без США, и назвал думающих иначе "мечтателями".
В миреСШАЦюрихЕвропаМарк РюттеКайя КалласНАТО
 
 
