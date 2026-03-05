Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась, что некоторые "союзники" Евросоюза пытаются разделить объединение и вести дела с его странами по отдельности, не уточнив, кого именно обвиняет в подобных планах.