https://ria.ru/20260305/kallas-2078858102.html
Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его
Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его - РИА Новости, 05.03.2026
Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась, что некоторые "союзники" Евросоюза пытаются разделить объединение и вести дела с его странами по отдельности, не... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:39:00+03:00
2026-03-05T20:39:00+03:00
2026-03-05T20:39:00+03:00
в мире
сша
цюрих
давос
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_292d32275be94337e1e9447eff376310.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078122384.html
сша
цюрих
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d682de71f6a05717aca5d818ad900cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, цюрих, давос, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз
В мире, США, Цюрих, Давос, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его
Каллас: некоторые союзники ЕС преследует интересы по его разделению