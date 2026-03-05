Рейтинг@Mail.ru
20:39 05.03.2026
Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его
в мире, сша, цюрих, давос, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась, что некоторые "союзники" Евросоюза пытаются разделить объединение и вести дела с его странами по отдельности, не уточнив, кого именно обвиняет в подобных планах.
"И если вы посмотрите, как наши противники, а теперь и наши союзники на самом деле хотят нас разделить и вести дела на двусторонней основе с отдельными странами. Почему? Потому что тогда мы - не равные силы", - заявила она в ходе выступления в Цюрихе.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, заявив, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
3 марта, 10:55
 
