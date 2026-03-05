Глава МИД Израиля рассказал о сроках операции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар – РИА Новости. Израиль не ставил определенных сроков для проведения военной операции против Ирана, есть лишь цель, после которой боевые действия могут закончиться, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, отвечая на вопрос о возможных сроках окончания боевых действий.

"Я не знаю (какие сроки окончания операции - ред.): у нас есть цель и нет таймера", - заявил Саар, слова которого транслировал израильский телеканал.

Министр подчеркнул, что цель операции - устранение экзистенциальных угроз со стороны Ирана для еврейского государства в долгосрочной перспективе.

"Мы не хотим воевать каждый год… Поэтому мы придерживаемся цели, и сколько бы времени ни потребовалось - мы выстоим", - подытожил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве . В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи