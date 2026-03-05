ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Израильские военные. Архивное фото