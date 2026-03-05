Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана
14:48 05.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана
Новости
ЦАХАЛ зафиксировала еще один ракетный запуск из Ирана

Израиль зафиксировал еще один ракетный запуск из Ирана, ведется перехват

Израильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - говорится в сообщении.
