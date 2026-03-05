https://ria.ru/20260305/izrail-2078625104.html
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ
Среди жителей Израиля набирает популярность сайт "Могу ли я помыться?", который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с... РИА Новости, 05.03.2026
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ
Израильтяне оценивают опасность похода в душ при обстрелах в онлайн-сервисе
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Среди жителей Израиля набирает популярность сайт "Могу ли я помыться?", который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном, рассказала РИА Новости местная жительница по имени Майя.
"Там шкала, которая показывает, насколько опасно пойти в душ, чтобы успеть потом сбежать в бомбоубежище", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, ресурс, работающий на иврите и на английском, рассчитывает риски исходя из местоположения пользователя и оперативной обстановки. Кроме того, сервис отображает общее число пользователей, которые в данный момент "выбирают наилучшее окошко для душа", а также время с последней атаки.
"Сейчас опасность 41% - пока сидим грязными", - заключила Майя. В спокойное время показатель находится на уровне 20%, что означает "относительно безопасный" период для того, чтобы быстро помыться.