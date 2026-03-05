Рейтинг@Mail.ru
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/izrail-2078625104.html
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ - РИА Новости, 05.03.2026
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ
Среди жителей Израиля набирает популярность сайт "Могу ли я помыться?", который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T02:28:00+03:00
2026-03-05T02:28:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:788:875:1280_1920x0_80_0_0_0da777f137943884fee362ea85caaada.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078617085.html
https://ria.ru/20260304/ksir-2078613043.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:511:875:1167_1920x0_80_0_0_6e0b2e2af54255033aee916292f84f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ

Израильтяне оценивают опасность похода в душ при обстрелах в онлайн-сервисе

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО в Ашкелоне, Израиль
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Среди жителей Израиля набирает популярность сайт "Могу ли я помыться?", который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном, рассказала РИА Новости местная жительница по имени Майя.
"Там шкала, которая показывает, насколько опасно пойти в душ, чтобы успеть потом сбежать в бомбоубежище", - сообщила собеседница агентства.
Научно-исследовательский центр ядерной энергетики им. Шимона Переса в Негеве недалеко от Димоны - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор, пишут СМИ
Вчера, 00:38
По ее словам, ресурс, работающий на иврите и на английском, рассчитывает риски исходя из местоположения пользователя и оперативной обстановки. Кроме того, сервис отображает общее число пользователей, которые в данный момент "выбирают наилучшее окошко для душа", а также время с последней атаки.
"Сейчас опасность 41% - пока сидим грязными", - заключила Майя. В спокойное время показатель находится на уровне 20%, что означает "относительно безопасный" период для того, чтобы быстро помыться.
Работа ПВО в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил об ударе гиперзвуковыми ракетами по зданию Минобороны Израиля
4 марта, 23:54
 
В миреИзраильСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала