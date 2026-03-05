В Израиле набирает популярность сайт, оценивающий опасность походов в душ

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Среди жителей Израиля набирает популярность сайт "Могу ли я помыться?", который оценивает опасность походов в душ на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном, рассказала РИА Новости местная жительница по имени Майя.

"Там шкала, которая показывает, насколько опасно пойти в душ, чтобы успеть потом сбежать в бомбоубежище", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, ресурс, работающий на иврите и на английском, рассчитывает риски исходя из местоположения пользователя и оперативной обстановки. Кроме того, сервис отображает общее число пользователей, которые в данный момент "выбирают наилучшее окошко для душа", а также время с последней атаки.