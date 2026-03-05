Рейтинг@Mail.ru
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО
13:01 05.03.2026
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО
Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива для обеспечения противовоздушного обороны, сообщила итальянский премьер Джорджа Мелони. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
италия
персидский залив
ближний восток
джорджа мелони
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, италия, персидский залив, ближний восток, джорджа мелони, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Италия, Персидский залив, Ближний Восток, Джорджа Мелони, Военная операция США и Израиля против Ирана
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО

Мелони: Италия намерена помочь странам Персидского залива в сфере ПВО

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива для обеспечения противовоздушного обороны, сообщила итальянский премьер Джорджа Мелони.
"Италия, как и Великобритания, Франция и Германия, намерена направлять помощь странам Персидского залива для противовоздушной обороны не только потому, что это дружественные страны, но и потому, что в этом регионе проживают десятки тысяч итальянцев, и около двух тысяч итальянских солдат нуждаются в защите", - заявила она в радиоинтервью Rtl 102.5.
Говоря о направлении помощи в сфере ПВО, премьер подчеркнула, что находится "в состоянии войны и не собирается в нее вступать".
Ранее местные СМИ сообщили, что Италия может направить союзникам на Ближнем Востоке пакет военной помощи для поддержки ПВО, в которые могут войти средства борьбы с беспилотниками и, при возможности, современная система Samp-T. В качестве получателей помощи рассматриваются Кувейт и ОАЭ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Глава Минобороны Италии попал в скандал после ударов по Ирану
2 марта, 05:11
 
В миреИталияПерсидский заливБлижний ВостокДжорджа МелониВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
