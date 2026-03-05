https://ria.ru/20260305/italija-2078716749.html
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО
Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива для обеспечения противовоздушного обороны, сообщила итальянский премьер Джорджа Мелони. РИА Новости, 05.03.2026
Италия заявила о намерении помочь странам Персидского залива в сфере ПВО
Италия намерена помочь странам Персидского залива в сфере ПВО