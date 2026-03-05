Испания обвинила США в искажении позиции Мадрида по Ирану

МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Белый дом распространяет ложную информацию о позиции Мадрида по Ирану.
"Они знают, что это неправда, потому что слова уносит ветер, а важны реальные факты", - сказала Роблес в интервью радиостанции Cadena SER, комментируя заявления Белого дома о возможном сотрудничестве Испании с США в операции в Иране.
По её словам, правительство Испании не разрешит использовать военные базы Рота и Морон для подобных операций. Роблес добавила, что Испания поддерживает военные миссии только в рамках международных организаций и при наличии соответствующего международно-правового мандата.
Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
Позже официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.
