16:06 05.03.2026
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Белый дом распространяет ложную информацию о позиции Мадрида по Ирану.
в мире, испания, мадрид, иран, маргарита роблес, каролин левитт, дональд трамп, нато, евросоюз, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Испания, Мадрид, Иран, Маргарита Роблес, Каролин Левитт, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Испания обвинила США в искажении позиции Мадрида по Ирану

Роблес: США распространяют ложную информацию о позиции Испании по Ирану

МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Белый дом распространяет ложную информацию о позиции Мадрида по Ирану.
"Они знают, что это неправда, потому что слова уносит ветер, а важны реальные факты", - сказала Роблес в интервью радиостанции Cadena SER, комментируя заявления Белого дома о возможном сотрудничестве Испании с США в операции в Иране.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава МИД Испании опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США
4 марта, 22:23
По её словам, правительство Испании не разрешит использовать военные базы Рота и Морон для подобных операций. Роблес добавила, что Испания поддерживает военные миссии только в рамках международных организаций и при наличии соответствующего международно-правового мандата.
Она также подчеркнула, что Мадрид остаётся союзником, приверженным многостороннему сотрудничеству и участию в миссиях НАТО, ЕС и ООН.
Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
Позже официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава МИД Испании ответил на угрозы США
4 марта, 12:43
 
В миреИспанияМадридИранМаргарита РоблесКаролин ЛевиттДональд ТрампНАТОЕвросоюзООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
