В Исландии планируют провести референдум о вступлении в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
23:07 05.03.2026
В Исландии планируют провести референдум о вступлении в ЕС, пишут СМИ
Правительство Исландии планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз осенью, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:07:00+03:00
2026-03-05T23:07:00+03:00
в мире
исландия
евросоюз
исландия
в мире, исландия, евросоюз
В мире, Исландия, Евросоюз
В Исландии планируют провести референдум о вступлении в ЕС, пишут СМИ

Reuters: кабмин Исландии планирует провести референдум о вступлении в ЕС осенью

© AP Photo / Brynjar GautiФлаги Исландии
Флаги Исландии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Brynjar Gauti
Флаги Исландии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство Исландии планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз осенью, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщается, правительство на следующей неделе представит в альтинг (парламент) законопроект, согласно которому голосование, вероятнее всего, состоится в конце сентября.
В конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата - снят.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией
18 января, 17:34
 
