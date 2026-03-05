Иран - какое население, столица, государственное устройство

Митинг в поддержку властей в Тегеране

Иран — наследник древней Персии и одна из ключевых держав Ближнего Востока, обладающая одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа.

Как формировалась страна, какая форма правления действует, какие ресурсы определяют ее экономику, и почему Иран играет важную роль в мировой политике — в материале РИА Новости.

Иран (Исламская Республика Иран)

Кавказа и Центральной Азии. Иран (официальное название — Исламская Республика Иран, до 1935 года также известен как Персия) — государство в Передней Азии. Занимает стратегическое положение в регионе, располагаясь на стыке Ближнего Востока

Столица и крупнейший город страны — Тегеран , выступающий в роли политического, экономического и культурного центра республики.

Форма правления — исламская республика. Система государственного управления сочетает в себе элементы теократии и президентской республики, где высшая власть принадлежит Верховному лидеру (Рахбару), а исполнительную ветвь возглавляет президент. Государственный язык — персидский (фарси), использующий арабскую графику с дополнительными знаками.

Где находится на карте

Иран расположен в Передней Азии, на Ближнем Востоке. Благодаря своему географическому положению страна служит связующим звеном между Каспийским регионом и зоной Персидского залива

© Инфографика Карта Ближнего Востока © Инфографика Карта Ближнего Востока

Иран имеет общие границы с семью государствами. Ключевыми соседями являются:

Страна также граничит с Арменией Азербайджаном и Туркменистаном на севере.

Площадь

Общая площадь территории Ирана составляет 1 648 195 кв. км. Это значение включает в себя как сухопутную часть, так и внутренние водные пространства.

Общая длина границ Ирана превышает 8500 км. Из них:

Сухопутные границы — 5440 км;

Длина береговой линии Индийского океана (Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив) — 2440 км, Каспийское море — 740 км.

По размеру территории Исламская Республика Иран занимает 17-е место в мире.

Для наглядного представления масштабов страны можно привести следующие сравнения:

Площадь Ирана почти в три раза превышает площадь Франции (крупнейшей по территории страны ЕС);

Иран является вторым по величине государством на Ближнем Востоке, уступая по этому показателю только Саудовской Аравии.

Население

По состоянию на март 2026 года численность населения Ирана составляет 92,9 млн человек. Страна занимает 17-е место в мире по численности населения, что составляет 1,12% (март 2026) от всех жителей Земли

Крупнейшие города

Помимо столицы — Тегерана, основная часть городского населения сосредоточена в следующих мегаполисах:

Мешхед — второй по величине город, важный религиозный центр и транспортный узел на северо-востоке;

Исфахан — крупный промышленный и культурный центр, расположенный в центральной части страны;

Шираз — важный экономический и научный центр на юге, исторически известный как центр персидской культуры и литературы.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Люди возле избирательного участка в городе Кум, Иран © AP Photo / Ebrahim Noroozi Люди возле избирательного участка в городе Кум, Иран

Этнический состав

Иран — многонациональное государство. Основные этнические группы по различным оценкам включают:

Персы (≈ 61%) — крупнейшая этническая группа;

Азербайджанцы (≈ 16%) — проживают преимущественно на северо-западе страны;

Курды (≈ 10%), а также луры, белуджи, арабы, туркмены и другие этнические меньшинства.

Государственное устройство

Политическая система Ирана уникальна и строится на сочетании духовных и светских институтов. Форма правления — исламская республика, сочетающая элементы теократии и республиканского управления.

Государственное устройство страны определяется Конституцией Ирана, принятой в 1979 году и пересмотренной в 1989-м. В ее основе лежит принцип "вилаят аль-факих" (правление исламского правоведа), который наделяет высшим авторитетом духовенство.

Верховный лидер (Рахбар): Высшее должностное лицо государства, обладающее фактической властью. Он определяет общую политику страны, является верховным главнокомандующим и назначает руководителей судебной власти, телевидения и других ключевых ведомств. Выбирается Советом экспертов.

Высшее должностное лицо государства, обладающее фактической властью. Он определяет общую политику страны, является верховным главнокомандующим и назначает руководителей судебной власти, телевидения и других ключевых ведомств. Выбирается Советом экспертов. Президент: Глава правительства и ключевая фигура в исполнительной ветви под контролем Рахбара. Президент избирается на всенародном голосовании на 4 года (не более двух сроков подряд). Он отвечает за реализацию конституции, руководство кабинетом министров и решение текущих экономических и социальных вопросов.

Глава правительства и ключевая фигура в исполнительной ветви под контролем Рахбара. Президент избирается на всенародном голосовании на 4 года (не более двух сроков подряд). Он отвечает за реализацию конституции, руководство кабинетом министров и решение текущих экономических и социальных вопросов. Парламент (Меджлис): Исламский консультативный совет (Меджлис-е Шора-йе Эслами). Парламент занимается разработкой и принятием законов, утверждением государственного бюджета и ратификацией международных договоров. Депутаты избираются прямым тайным голосованием на 4 года.

Исламский консультативный совет (Меджлис-е Шора-йе Эслами). Парламент занимается разработкой и принятием законов, утверждением государственного бюджета и ратификацией международных договоров. Депутаты избираются прямым тайным голосованием на 4 года. Совет стражей Конституции: Специальный надзорный орган, состоящий из 12 человек (6 духовных лиц и 6 юристов). Его главная роль — проверка всех законопроектов на соответствие нормам ислама и Конституции. Также Совет утверждает кандидатов на посты президента, депутатов парламента и членов Совета экспертов.

© AP Photo / Vahid Salemi Моджтаба Хаменеи © AP Photo / Vahid Salemi Моджтаба Хаменеи

Экономика Ирана

Экономика Ирана относится к смешанному типу с высокой долей государственного участия. Ключевую роль в формировании национального дохода играет экспорт природных ресурсов, однако страна также обладает развитой промышленной базой.

Нефть и газ

Иран является одной из ведущих энергетических держав мира. Основные месторождения сосредоточены в юго-западных провинциях (Хузестан) и на шельфе Персидского залива (месторождение Южный Парс).

Иран занимает 3-е место в мире по объему доказанных запасов природного газа. И 3-е место в мире по доказанным запасам нефти. По данным ОПЕК в недрах страны находится от 157 до 209 миллиардов баррелей нефти.

Помимо нефтегазового сектора, в стране развиты следующие отрасли:

Нефтехимия: Производство этилена, метанола, мочевины и полимеров;

Металлургия: Производство стали и алюминия;

Автомобилестроение: В стране действуют крупные автомобильные концерны Iran Khodro и SAIPA.

В отношении Ирана действуют международные санкции, введенные различными государствами и международными организациями. Меры направлены на ограничение экспорта иранских энергоносителей, блокировку доступа к международной банковской системе (SWIFT) и запрет на импорт высоких технологий.

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции © AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции

История Ирана

История территории современного Ирана насчитывает несколько тысячелетий и включает формирование одних из древнейших цивилизаций человечества.

Древняя Персия и Ахемениды

Первое крупное государственное образование на данной территории — Эламское царство (III тысячелетие до н. э.). В VI веке до н. э. Кир II Великий объединил персидские племена и основал империю Ахеменидов (550–330 гг. до н. э.).

Государство распространило свою власть от Индии до Греции Египта , включая Малую Азию и Месопотамию. Была создана система сатрапий, развиты дороги и почтовая связь. Столица Персеполь стала символом могущества империи. В 330 году до н. э. государство было завоевано войсками Александра Македонского

Парфянское и Сасанидское государства

После периода эллинизма во II веке до н. э. усилилась Парфянская империя, которая контролировала торговые пути Шелкового пути. В 224 году н. э. власть перешла к династии Сасанидов. Сасанидское государство (224–651 гг.) стало центром зороастризма и соперником Византийской империи. В этот период развивались архитектура, ирригационные системы и городское строительство.

Исламизация территории

В VII веке арабские войска завоевали Сасанидское государство. Территория вошла в состав Арабского халифата. Начался процесс исламизации населения. К IX–X векам сформировались независимые персидские династии (Сафариды, Саманиды), способствовавшие возрождению персидской культуры. В период Саманидов был стандартизирован "новоперсидский язык фарси" на арабской графике.

Государство Сефевидов

В 1501-м Исмаил I основал династию Сефевидов. Это событие ознаменовало объединение разрозненных земель в единое государство. Шиитский ислам был объявлен государственной религией. Границы государства в этот период приблизились к современным очертаниям.

Династии Каджаров и Пехлеви

В конце XVIII века к власти пришла династия Каджаров. Столицей был утвержден Тегеран. В XIX веке страна потеряла часть территорий в войнах с Российской империей . В 1906-м произошла Конституционная революция, ограничившая власть шаха и учредившая Меджлис.

В 1925-м Реза-шах Пехлеви основал новую династию. В 1935-м официальное название страны было изменено на Иран. В 1941-м в ходе англо-советской интервенции Реза-шах отрекся от престола, власть перешла к его сыну Мохаммеду Резе Пехлеви. В 1960-х годах была реализована программа "Белая революция", включавшая земельную реформу и предоставление избирательных прав женщинам.

Исламская революция 1979 года

В 1979-м массовые протесты привели к свержению монархии. Мохаммед Реза Пехлеви покинул страну. По итогам референдума была провозглашена Исламская Республика Иран. Принята новая Конституция, закрепившая принцип "вилаят аль-факих". Первым верховным лидером Ирана стал аятолла Рухолла Хомейни.

© AP Photo / Thierry Campion, File Аятолла Хомейни сидит в самолете перед вылетом из Парижа в Иран. 1 февраля 1979 года © AP Photo / Thierry Campion, File Аятолла Хомейни сидит в самолете перед вылетом из Парижа в Иран. 1 февраля 1979 года

Современный период

В 1980–1988 годах страна участвовала в войне с Ираком. Послевоенный период характеризовался восстановлением экономики и инфраструктуры. С конца 1990-х годов политический курс колебался между реформаторскими и консервативными силами. В XXI веке ключевыми вопросами внутренней и внешней политики стали ядерная программа, отношения с западными странами и региональное влияние на Ближнем Востоке.

Климат

Большая часть страны находится в зоне аридного и семиаридного климата с жарким летом и прохладной зимой. На побережье Каспийского моря преобладает субтропический влажный климат, а в высокогорных районах — континентальный с суровыми снежными зимами.

Центральную и восточную части Ирана занимают две гигантские солончаковые пустыни — Деште Кевир (Большая соленая пустыня) и Деште Лут. Последняя известна как одно из самых жарких мест на планете, где фиксируются экстремальные температурные рекорды.

Страна окружена мощными горными системами, которые служат барьером для влажных воздушных масс. На севере тянутся горы Эльбурс (с высшей точкой — вулканом Демавенд), а вдоль западной и юго-западной границ — протяженная цепь Загрос.

Природа и ресурсы

Иран обладает одной из самых богатых минерально-сырьевых баз в мире, которая является фундаментом его национальной безопасности.

Страна входит в число мировых "энергетических сверхдержав". Основные запасы сосредоточены в юго-западной провинции Хузестан и на шельфе Персидского залива. Иран стабильно удерживает позиции в первой пятерке стран мира по доказанным запасам углеводородов.

Месторождение Сарчешме в провинции Керман является одним из крупнейших в мире по содержанию и объемам медной руды. Страна входит в топ-10 мировых производителей этого металла.

Также недра страны содержат значительные залежи лития (открыты крупные месторождения в Хамадане), титана, сурьмы и урана. Также ведется активная добыча золота, марганца и хромитов.

Религия

Шиитский ислам — государственная религия Ирана. Подавляющее большинство населения (90–95%) исповедует ислам шиитского толка (джафаритский мазхаб). Принципы шиизма пронизывают все сферы жизни, от законодательства до общественных норм.

Суннитский ислам — крупнейшее религиозное меньшинство (5–10% населения). Также в стране официально признаны и представлены небольшие общины христиан, иудеев и зороастрийцев.

Руководство страной осуществляет высший исламский богослов. Все принимаемые законы в обязательном порядке проходят экспертизу на соответствие нормам шариата, которую проводит Совет стражей Конституции.

Культура

Культура Ирана — одна из старейших в мире, сочетающая в себе богатое доисламское наследие и исламские традиции.

Персидская литература является предметом национальной гордости. Иран подарил миру выдающихся поэтов, таких как Фирдоуси (автор эпоса "Шахнаме"), Омар Хайям, Саади и Хафиз. Литературная традиция Ирана оказала фундаментальное влияние на культуру всего ближневосточного региона.

Важнейшим праздником является Навруз — иранский Новый год, отмечаемый в день весеннего равноденствия. Также страна славится искусством персидского ковра, которое признано ЮНЕСКО элементом нематериального наследия, и развитыми традициями каллиграфии и миниатюры.

Достопримечательности

Персеполь: Древняя столица империи Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.). Грандиозный археологический комплекс с руинами дворцов, монументальными лестницами и барельефами, ставший символом древнеперсидского могущества.

Площадь Имама (Накш-э Джахан) в Исфахане: Одна из крупнейших городских площадей в мире. Окружена шедеврами архитектуры эпохи Сефевидов: мечетью Имама, мечетью Шейха Лотфоллы и дворцом Али-Капу.

Мечети Шираза: Город знаменит уникальными культовыми сооружениями, среди которых выделяется Насир оль-Мольк ("Розовая мечеть"), известная своими многоцветными витражами и детальной мозаикой.

Современные объекты Тегерана: Облик столицы определяют такие сооружения, как башня Азади (символ города, сочетающий сасанидский и исламский стили), футуристичный мост Табиат и одна из самых высоких телебашен в мире — Бордж-е Милад.

Административное деление

Иран является унитарным государством, территория которого разделена на административно-территориальные единицы верхнего уровня — останы (провинции). Каждый остан возглавляет генерал-губернатор (остандар), назначаемый министром внутренних дел.

На данный момент Иран разделен на 31 провинцию. Останы, в свою очередь, делятся на шахрестаны (области), бахши (районы) и дехестаны (сельские округа).

Крупнейшие административные центры Ирана Город Остан Тегеран столица страны, административный центр остана Тегеран. Мешхед центр остана Хорасан-Резави. Исфахан центр остана Исфахан. Тебриз центр остана Восточный Азербайджан. Шираз центр остана Фарс.

Государственные символы

Флаг состоит из трех равных горизонтальных полос: зеленой (цвет ислама и процветания), белой (мир) и красной (мужество и кровь, пролитая за независимость). По краям полос 22 раза нанесена надпись "Аллаху Акбар" (Бог велик).

Герб представляет собой стилизованную надпись "Аллах" в форме четырех полумесяцев и меча, что также напоминает цветок тюльпана — символ мученичества в иранской культуре.

Официальный "Национальный гимн Исламской Республики Иран" (Sorood-e Melli-e Jomhoori-e Eslami-e Iran) принят в 1990-м.

Официальной денежной единицей является иранский риал (IRR). В повседневной жизни и торговле иранцы используют счетную единицу "томан", которая равна 10 риалам. В стране существует значительная разница между официальным государственным курсом и рыночным (свободным) курсом валют.

Национальный домен верхнего уровня — .ir.

