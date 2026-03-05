Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"У нас нет намерения закрывать его (Ормузский пролив - ред.) прямо сейчас, но по мере продолжения войны мы будем рассматривать все возможные сценарии. На данный момент мы этого ещё не сделали", - сказал Аракчи каналу NBC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.