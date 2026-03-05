Рейтинг@Mail.ru
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 05.03.2026 (обновлено: 20:51 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/iran-2078858669.html
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД
Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:42:00+03:00
2026-03-05T20:51:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
в мире
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260305/arakchi-2078856228.html
иран
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, иран, ормузский пролив, в мире, аббас аракчи
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Ормузский пролив, В мире, Аббас Аракчи
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД

Аракчи: Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, но рассматривает все варианты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"У нас нет намерения закрывать его (Ормузский пролив - ред.) прямо сейчас, но по мере продолжения войны мы будем рассматривать все возможные сценарии. На данный момент мы этого ещё не сделали", - сказал Аракчи каналу NBC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи
Вчера, 20:27
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИранОрмузский проливВ миреАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала