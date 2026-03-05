Рейтинг@Mail.ru
17:39 05.03.2026 (обновлено: 18:13 05.03.2026)
Предположения США об итогах операции в Иране могут не оправдаться
Предположения США об итогах операции в Иране могут не оправдаться
Официальные представители Белого дома в весьма радужных тонах расписывают начавшуюся военную операцию против Ирана. Однако бывшие сотрудники американских... РИА Новости, 05.03.2026
Предположения США об итогах операции в Иране могут не оправдаться

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Официальные представители Белого дома в весьма радужных тонах расписывают начавшуюся военную операцию против Ирана. Однако бывшие сотрудники американских силовых структур высказывают серьезные опасения насчет итогов разразившегося конфликта.
О чем недоговаривают официальные лица США? И почему у Ирана возрастают шансы на победу?

Прорвет американскую оборону

О том, что из-за нехватки средств ПВО у Соединенных Штатов иранским военным удается поражать все новые цели, заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Со стороны Ирана продолжают падать бомбы и ракеты. Когда у нас заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов "Шахед", которых, по сообщениям, у них десятки тысяч? Они смогут продолжать это очень долго", — отметил он.
По мнению Дэвиса, атаки Ирана в конечном итоге могут принудить США и Израиль к решению конфликта дипломатическим путем.
"И мы уже видели, как некоторые дроны прорывались через американскую оборону — особенно в Бахрейне. <...> Если продолжится в том же духе, в какой-то момент мы даже не сможем перехватывать дроны ввиду нехватки средств ПВО, начнем нести все большие потери", — заключил эксперт.
© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Косвенно слова Дэвида подтверждает недавнее заявление КСИР об ударах гиперзвуковыми ракетами и дронами по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

Всего чуть больше месяца

О том, что время играет против Соединенных Штатов, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его мнению, Ирану достаточно продержаться пять недель.
"Конфликт в Иране не закончится быстро. Это будет затяжной конфликт. Иран к этому готов, они к этому готовы, и у них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником. <...> И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана", — отметил он.
Риттер уверен: из-за ограниченности резервов боеприпасов Соединенные Штаты не смогут вести интенсивные боевые действия долгое время.
"Думаю, США рассчитывали, что война продлится несколько недель. То есть если война продлится пять недель, у Штатов закончатся боеприпасы. Значит, Ирану нужно продержаться всего пять недель. Вот и все", — пояснил Риттер.
Об опасении Министерства войны США, что американские Вооруженные силы в конфликте с Ираном могут исчерпать зенитные боеприпасы и другие снаряды, пишет и издание Steigan.
"Представители Пентагона, включая высших руководителей, неоднократно указывали на риски затяжных военных операций против Ирана. Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, с января заявлял о нехватке ракет-перехватчиков", — говорится в сообщении.
Ссылаясь на источники в Пентагоне, издание утверждает, что запасы нескольких видов ракет в США уже сейчас истощены из-за поставок Украине и Израилю.

США не выдержат

Мнение о том, что Соединенные Штаты не выдержат затяжного конфликта с Ираном, разделяет и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, он высказал его в эфире YouTube-канала.
"Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. <…> США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. <…> Но с точки зрения возможности наносить потери я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединенных Штатов", — отметил он.
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
Как считает Джонсон, Вашингтону будет нечего противопоставить стратегии Тегерана.
"Ведь иранцы знают, что их стратегия — это затяжная война с США. Соединенные Штаты не выдержат такой войны", — заключил эксперт.
О единственном способе урегулировать кризис вокруг Ирана рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Я убежден, что механизмы могут быть только политико-дипломатическими", — заявил он на пресс-конференции с Эриваном Юсофом, вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам.
Однако не похоже, что официальные круги Вашингтона, упивающиеся первыми успехами в ходе конфликта, собираются прислушиваться к мнению специалистов.
 
 
 
