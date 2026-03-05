Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД

СТАМБУЛ, 5 мар – РИА Новости. Иран не намерен допускать на свою территорию террористов из Ирака, предупредил об этом федеральные власти арабской страны, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
"Мы предупредили федеральные власти Ирака, что это их ответственность и мы ожидаем, что они не допустят перехода террористов через границу. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими властями. Кроме того, наши вооруженные силы не допустят попадания в Иран каких-либо террористов", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber.
Курдские вооружённые группы, действующие вдоль границы Ирана и Ирака, готовятся к возможному наземному наступлению на северо-западе Ирана на фоне продолжающихся ударов США и Израиля, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. По данным источников издания, несколько курдских фракций заранее сформировали коалицию и располагают тысячами бойцов в приграничных районах. В последние недели часть их участников была переброшена из лагерей в Иракском Курдистане на иранскую сторону границы в рамках подготовки к возможной операции.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заверила журналистов, что президент США Дональд Трамп не одобрял план оказания помощи курдским формированиям для атаки на Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.