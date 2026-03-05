Рейтинг@Mail.ru
Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
11:36 05.03.2026 (обновлено: 11:56 05.03.2026)
Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД
Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД
Иран не намерен допускать на свою территорию террористов из Ирака, предупредил об этом федеральные власти арабской страны, заявил в четверг замглавы МИД Ирана... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, ирак, каролин левитт, дональд трамп, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ирак, Каролин Левитт, Дональд Трамп, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака, заявил МИД

МИД Ирана: Тегеран не допустит попадания в страну "террористов" из Ирака

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 мар – РИА Новости. Иран не намерен допускать на свою территорию террористов из Ирака, предупредил об этом федеральные власти арабской страны, заявил в четверг замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
"Мы предупредили федеральные власти Ирака, что это их ответственность и мы ожидаем, что они не допустят перехода террористов через границу. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими властями. Кроме того, наши вооруженные силы не допустят попадания в Иран каких-либо террористов", - заявил Гарибабади турецкому телеканалу Ahaber.
Американские военнослужащие садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Придется уйти". В США заговорили об окончании конфликта с Ираном
Вчера, 05:37
Курдские вооружённые группы, действующие вдоль границы Ирана и Ирака, готовятся к возможному наземному наступлению на северо-западе Ирана на фоне продолжающихся ударов США и Израиля, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. По данным источников издания, несколько курдских фракций заранее сформировали коалицию и располагают тысячами бойцов в приграничных районах. В последние недели часть их участников была переброшена из лагерей в Иракском Курдистане на иранскую сторону границы в рамках подготовки к возможной операции.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заверила журналистов, что президент США Дональд Трамп не одобрял план оказания помощи курдским формированиям для атаки на Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранИракКаролин ЛевиттДональд ТрампСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
