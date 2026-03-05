Рейтинг@Mail.ru
В Иордании зафиксировали 187 случаев падения обломков
18:51 05.03.2026 (обновлено: 18:52 05.03.2026)
В Иордании зафиксировали 187 случаев падения обломков
По меньшей мере 187 случаев падения обломков зафиксировано в Иордании с начала эскалации в регионе, сообщило управление общей безопасности королевства. РИА Новости, 05.03.2026
В Иордании зафиксировали 187 случаев падения обломков

© REUTERS / Mohammed TorokmanБоеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля
© REUTERS / Mohammed Torokman
Боеприпас, запущенный из Ирана в сторону Израиля. Архивное фото
КАИР, 5 мар – РИА Новости. По меньшей мере 187 случаев падения обломков зафиксировано в Иордании с начала эскалации в регионе, сообщило управление общей безопасности королевства.
"Мы отреагировали на 187 сообщений об инцидентах с падением обломков", - говорится в заявлении управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Самолет EA-18G Growler с готовится к взлету с полетной палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Военные США в операции против Ирана впервые применили четыре вида оружия
