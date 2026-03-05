https://ria.ru/20260305/iordaniya-2078840058.html
В Иордании зафиксировали 187 случаев падения обломков
В Иордании зафиксировали 187 случаев падения обломков
По меньшей мере 187 случаев падения обломков зафиксировано в Иордании с начала эскалации в регионе, сообщило управление общей безопасности королевства. РИА Новости, 05.03.2026
В Иордании зафиксировали 187 случаев падения обломков
