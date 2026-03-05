https://ria.ru/20260305/hezbolly-2078616493.html
В Ираке убит высокопоставленный член "Катаиб Хезболлах"
В Ираке убит высокопоставленный член "Катаиб Хезболлах" - РИА Новости, 05.03.2026
В Ираке убит высокопоставленный член "Катаиб Хезболлах"
Высокопоставленный член шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" убит к югу от Багдада в результате удара по автомобилю, сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera РИА Новости, 05.03.2026
в мире
багдад (город)
ирак
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
