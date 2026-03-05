https://ria.ru/20260305/genshtab-2078803889.html
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке
Генеральный штаб ВС Франции опроверг информацию о предоставлении США французских баз на Ближнем Востоке и заявил, что Вашингтону было разрешено использовать... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:48:00+03:00
в мире
франция
сша
ближний восток
нато
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке
BFMTV: Франция опровергла информацию о предоставлении США баз на Ближнем Востоке