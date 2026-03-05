Рейтинг@Mail.ru
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/genshtab-2078803889.html
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке
Генеральный штаб ВС Франции опроверг информацию о предоставлении США французских баз на Ближнем Востоке и заявил, что Вашингтону было разрешено использовать... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:48:00+03:00
2026-03-05T16:48:00+03:00
в мире
франция
сша
ближний восток
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744092985_0:14:3593:2035_1920x0_80_0_0_b1ab6cf0af4a10c5754ad20c74d99339.jpg
https://ria.ru/20260305/frantsija-2078745839.html
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078720023.html
франция
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744092985_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_7da53cdab35e44595db90e0c47da0683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, ближний восток, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, США, Ближний Восток, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генштаб Франции опроверг данные о предоставлении США баз на Ближнем Востоке

BFMTV: Франция опровергла информацию о предоставлении США баз на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Генеральный штаб ВС Франции опроверг информацию о предоставлении США французских баз на Ближнем Востоке и заявил, что Вашингтону было разрешено использовать базу на территории Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на соответствующее заявление генштаба.
Ранее телеканал LCI и агентство Франс Пресс сообщили о том, что Франция разрешила США временно использовать военные базы республики. Однако позднее сообщение агентства было аннулировано.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны
Вчера, 14:32
"Вопреки заявлению представителя генерального штаба Франции агентству Франс Пресс, американские вспомогательные самолеты были допущены на авиабазу Истр во Франции (в департаменте Буш-дю-Рон на юге страны - ред.), а не на французские базы на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении телеканала.
Допуск американских вспомогательных самолетов на французскую авиабазу был осуществлен в рамках стандартной процедуры НАТО. При этом на фоне эскалации на Ближнем Востоке генеральный штаб ВС Франции отметил, что американские самолеты, допущенные на эту авиабазу, не должны быть задействованы в операциях США против Ирана, сообщает телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров назвал планы Франции по ядерному сдерживанию макроновским зонтиком
Вчера, 13:11
 
В миреФранцияСШАБлижний ВостокНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала