Лавров оценил инициативу Трампа по "ближневосточной ривьере" в Газе
12:40 05.03.2026 (обновлено: 15:29 05.03.2026)
Лавров оценил инициативу Трампа по "ближневосточной ривьере" в Газе
в мире, сша, россия, индонезия, дональд трамп, сергей лавров, биньямин нетаньяху
В мире, США, Россия, Индонезия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху
Лавров оценил инициативу Трампа по "ближневосточной ривьере" в Газе

Лавров назвал идею превратить Газу в "ривьеру" неуважением к народу Палестины

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Инициатива президента США Дональда Трампа по превращению сектора Газа в "ближневосточную ривьеру", которая может сопровождаться принудительным переселением жителей анклава, является неуважением к палестинцам, заявил глава МИД России Сергей Лавров
«
"Уже сейчас, по-моему, про "ближневосточную ривьеру" не говорят, но непонятно, идет разговор о том, да, надо восстановить (сектор Газа - ред.), наверное, лучше сделать какой-то курорт… Мне кажется, это будет неуважение к палестинцам, их пытаются расселить чуть ли не по всему миру - от Индонезии до Сомали. Решать палестинцам. Но их право на собственную землю никто не может подорвать и оспорить. Это абсолютно так", - сказал он, выступая на 11-м посольском круглом столе "Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность".
Министр подчеркнул необходимость восстановления сектора Газа таким образом, чтобы было гарантировано право палестинцев на возвращение.
Ранее в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в "ближневосточную ривьеру".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреСШАРоссияИндонезияДональд ТрампСергей ЛавровБиньямин Нетаньяху
 
 
