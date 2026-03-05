Лавров оценил инициативу Трампа по "ближневосточной ривьере" в Газе

«

"Уже сейчас, по-моему, про "ближневосточную ривьеру" не говорят, но непонятно, идет разговор о том, да, надо восстановить (сектор Газа - ред.), наверное, лучше сделать какой-то курорт… Мне кажется, это будет неуважение к палестинцам, их пытаются расселить чуть ли не по всему миру - от Индонезии до Сомали. Решать палестинцам. Но их право на собственную землю никто не может подорвать и оспорить. Это абсолютно так", - сказал он, выступая на 11-м посольском круглом столе "Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность".