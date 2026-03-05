Гарбузов: в технопарке "Рябиновая, 44" установили системы очистки стоков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В технопарке "Рябиновая, 44" в столичном районе Очаково-Матвеевское внедрены современные системы обязательной очистки производственных сточных вод с применением жироуловителей, которые значительно снижают нагрузку на коммунальную инфраструктуру, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Данные инженерные установки обеспечивают отделение жировых фракций и взвешенных примесей до поступления стоков в городскую канализацию. Использование жироуловителей — важный элемент экологической безопасности и устойчивой работы предприятий пищевой промышленности.

"Создание первого профильного пищевого технопарка — важный шаг в развитии промышленной инфраструктуры столицы и формировании современных площадок для предприятий отрасли. Объект площадью более 15 тысяч квадратных метров ориентирован на размещение производств пищевой промышленности. После выхода резидентов на проектные мощности здесь будет создано свыше 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Таким образом, в технопарке очистка производственных стоков организована в отдельном техническом помещении, где установлены два жироуловителя по параллельной схеме обвязки. Рабочий объем каждого оборудования составляет порядка восьми кубических метров, степень очистки достигает 90%. Контроль накопления жиров осуществляется замером толщины слоя сепарированного жира, а также лабораторными методами.

Эта система спроектирована с резервированием, то есть один жироуловитель находится в работе, второй — в готовности. Поток стоков переводится на резервное оборудование по мере накопления жиров, а основное проходит очистку и возвращается в резерв. Этот режим позволяет исключить поступление неочищенных стоков в городскую канализацию.

По словам генерального директора девелоперской компании RBNA Павла Несмачного, современная инженерная инфраструктура технопарка обеспечивает эффективную организацию производственных процессов при соблюдении отраслевых требований, а также поддерживает высокий уровень экологической безопасности.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Они являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. С помощью них инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.

Программа МПТ реализуется в городе с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие столицы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.