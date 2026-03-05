Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция направила в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шесть своих истребителей Rafale для обеспечения безопасности ОАЭ, заявила министр обороны республики Катрин Вотрен.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в среду подтвердил, что истребители Rafale уже привлекались к нейтрализации беспилотников, летевших на ОАЭ.
"У нас есть (истребители – ред.) Rafale, которые уже находились в Эмиратах. В рамках нашего соглашения в Эмираты были отправлены еще 6 (самолетов – ред.) Rafale, и они уже прибыли", - заявила Вотрен в эфире радиостанции RTL.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.