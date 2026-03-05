Рейтинг@Mail.ru
Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/frantsija-2078745839.html
Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны
Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2026
Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны
Франция направила в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шесть своих истребителей Rafale для обеспечения безопасности ОАЭ, заявила министр обороны... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:32:00+03:00
2026-03-05T14:32:00+03:00
в мире
франция
оаэ
иран
жан-ноэль барро
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:172:3020:1871_1920x0_80_0_0_a869acba9a2e9541270f54f43a865098.jpg
https://ria.ru/20260305/frantsiya-2078741820.html
https://ria.ru/20260305/putin-2078701069.html
франция
оаэ
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe259d850cc568c736a4d1aed9152515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, оаэ, иран, жан-ноэль барро, rafale
В мире, Франция, ОАЭ, Иран, Жан-Ноэль Барро, Rafale
Франция отправила в ОАЭ шесть истребителей Rafale, заявили в Минобороны

Вотрен: Франция отправила в ОАЭ дополнительные 6 истребителей Rafale

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция направила в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шесть своих истребителей Rafale для обеспечения безопасности ОАЭ, заявила министр обороны республики Катрин Вотрен.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в среду подтвердил, что истребители Rafale уже привлекались к нейтрализации беспилотников, летевших на ОАЭ.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Франция разрешила США использовать свои военные базы на Ближнем Востоке
Вчера, 14:20
"У нас есть (истребители – ред.) Rafale, которые уже находились в Эмиратах. В рамках нашего соглашения в Эмираты были отправлены еще 6 (самолетов – ред.) Rafale, и они уже прибыли", - заявила Вотрен в эфире радиостанции RTL.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина
Вчера, 12:10
 
В миреФранцияОАЭИранЖан-Ноэль БарроRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала