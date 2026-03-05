Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение Хельсинки не принимать выданные в РФ небиометрические паспорта создаст трудности для прибывающих в страну россиян, но масштабной проблемой оно не обернется, сообщили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.

МИД республики сообщил в понедельник, что Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта.

"Решение Хельсинки , безусловно, создаст дополнительные трудности для прибывающих в страну российских граждан, однако масштабной проблемой оно, скорее всего, не обернется", - сказали в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что Финляндия - не первая страна Евросоюза, вводящая такого рода ограничения для россиян, в прошлом году о непризнании российских небиометрических паспортов заявила Эстония

"Напомним, что после того, как Хельсинки закрыл границу и, по сути, заблокировал прямое пассажирское сообщение с Россией, для многих россиян путь в Финляндию пролегает именно через эстонскую территорию", - добавили в дипмиссии.