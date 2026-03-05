Рейтинг@Mail.ru
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078801467.html
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам - РИА Новости, 05.03.2026
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам
Решение Хельсинки не принимать выданные в РФ небиометрические паспорта создаст трудности для прибывающих в страну россиян, но масштабной проблемой оно не... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:43:00+03:00
2026-03-05T16:43:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078799812.html
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078630662.html
финляндия
хельсинки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3c68a32c57b65a490c4af9046611edbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, хельсинки, россия
В мире, Финляндия, Хельсинки, Россия
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам

РИА Новости: решение Финляндии по паспортам РФ без биометрии создаст трудности

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение Хельсинки не принимать выданные в РФ небиометрические паспорта создаст трудности для прибывающих в страну россиян, но масштабной проблемой оно не обернется, сообщили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.
МИД республики сообщил в понедельник, что Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию
Вчера, 16:36
"Решение Хельсинки, безусловно, создаст дополнительные трудности для прибывающих в страну российских граждан, однако масштабной проблемой оно, скорее всего, не обернется", - сказали в дипмиссии.
В посольстве пояснили, что Финляндия - не первая страна Евросоюза, вводящая такого рода ограничения для россиян, в прошлом году о непризнании российских небиометрических паспортов заявила Эстония.
"Напомним, что после того, как Хельсинки закрыл границу и, по сути, заблокировал прямое пассажирское сообщение с Россией, для многих россиян путь в Финляндию пролегает именно через эстонскую территорию", - добавили в дипмиссии.
Дипломаты отметили, что консульский отдел посольства продолжает работу в нормальном режиме, оказывая полный спектр услуг проживающим в Финляндии россиянам. Как уточнили в дипмиссии, сейчас более 95% заграничных паспортов, оформляемых в Хельсинки, содержат электронный носитель информации.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
Вчера, 03:40
 
В миреФинляндияХельсинкиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала