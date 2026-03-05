https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078801467.html
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам - РИА Новости, 05.03.2026
Посольство России оценило решение Финляндии по небиометрическим паспортам
Решение Хельсинки не принимать выданные в РФ небиометрические паспорта создаст трудности для прибывающих в страну россиян, но масштабной проблемой оно не... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:43:00+03:00
2026-03-05T16:43:00+03:00
2026-03-05T16:43:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
россия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение Хельсинки не принимать выданные в РФ небиометрические паспорта создаст трудности для прибывающих в страну россиян, но масштабной проблемой оно не обернется, сообщили РИА Новости в посольстве России в Финляндии.
МИД республики сообщил в понедельник, что Финляндия
с 1 июня перестанет принимать выданные в России
небиометрические паспорта.
"Решение Хельсинки
, безусловно, создаст дополнительные трудности для прибывающих в страну российских граждан, однако масштабной проблемой оно, скорее всего, не обернется", - сказали в дипмиссии.
В посольстве пояснили, что Финляндия - не первая страна Евросоюза, вводящая такого рода ограничения для россиян, в прошлом году о непризнании российских небиометрических паспортов заявила Эстония
.
"Напомним, что после того, как Хельсинки закрыл границу и, по сути, заблокировал прямое пассажирское сообщение с Россией, для многих россиян путь в Финляндию пролегает именно через эстонскую территорию", - добавили в дипмиссии.
Дипломаты отметили, что консульский отдел посольства продолжает работу в нормальном режиме, оказывая полный спектр услуг проживающим в Финляндии россиянам. Как уточнили в дипмиссии, сейчас более 95% заграничных паспортов, оформляемых в Хельсинки, содержат электронный носитель информации.