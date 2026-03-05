Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 05.03.2026 (обновлено: 16:37 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078799812.html
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию - РИА Новости, 05.03.2026
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию
Посольство России в Хельсинки в комментарии РИА Новости напомнило, что посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено, въезд возможен только при... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:36:00+03:00
2026-03-05T16:37:00+03:00
финляндия
россия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260305/tranzit-2078713775.html
финляндия
россия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, хельсинки
Финляндия, Россия, Хельсинки
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию

Посольство РФ в Хельсинки напомнило о запрете на въезд россиянам в целях туризма

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки в комментарии РИА Новости напомнило, что посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено, въезд возможен только при весомых основаниях, таких как трудовая деятельность или посещение близких родственников.
"Хотели бы еще раз обратить внимание, что с сентября 2022 года в Финляндии действуют жесткие ограничения на въезд российских граждан. Посещение страны россиянами в туристических целях запрещено", - сообщили в посольстве.
Дипломаты добавили, что въезд в Финляндию для граждан РФ возможен только при наличии документально подтвержденных весомых оснований, таких как трудовая деятельность или посещение близких родственников.
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Госдуме высказались об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию
Вчера, 12:50
 
ФинляндияРоссияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала