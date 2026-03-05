https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078799812.html
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию - РИА Новости, 05.03.2026
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию
Посольство России в Хельсинки в комментарии РИА Новости напомнило, что посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено, въезд возможен только при... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:36:00+03:00
2026-03-05T16:36:00+03:00
2026-03-05T16:37:00+03:00
финляндия
россия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260305/tranzit-2078713775.html
финляндия
россия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, хельсинки
Финляндия, Россия, Хельсинки
Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию
Посольство РФ в Хельсинки напомнило о запрете на въезд россиянам в целях туризма