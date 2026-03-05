Посольство России в Хельсинки напомнило о правилах въезда в Финляндию

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки в комментарии РИА Новости напомнило, что посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено, въезд возможен только при весомых основаниях, таких как трудовая деятельность или посещение близких родственников.