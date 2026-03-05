https://ria.ru/20260305/elektrovelosipedy-2078659087.html
Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.
Перечень поручений
по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с МВД России и при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ, заинтересованных комиссий Государственного совета РФ и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля, ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.