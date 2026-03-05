Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов

"Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с МВД России и при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ, заинтересованных комиссий Государственного совета РФ и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", - говорится в перечне.