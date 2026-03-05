Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов - РИА Новости, 05.03.2026
09:46 05.03.2026
Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов
Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов - РИА Новости, 05.03.2026
Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. РИА Новости, 05.03.2026
общество, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), владимир колокольцев
Общество, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Владимир Колокольцев
Путин поручил рассмотреть ограничения на передвижение электровелосипедов

В РФ могут ограничить передвижение электровелосипедов по тротуарам

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с МВД России и при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ, заинтересованных комиссий Государственного совета РФ и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июля, ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Курьер на электровелосипеде - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Петербурге предложили ограничить движение курьеров на электровелосипедах
24 февраля 2025, 19:06
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Владимир Колокольцев
 
 
