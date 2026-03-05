https://ria.ru/20260305/ekonomika-2078802896.html
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.
"Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке
, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй
, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая
.
Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций.
"Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине
в четверг, она продлится до 12 марта.