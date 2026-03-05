Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.

"Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке , поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй , отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая

Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций.

"Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он.