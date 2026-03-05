Рейтинг@Mail.ru
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 05.03.2026 (обновлено: 16:46 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ekonomika-2078802896.html
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику - РИА Новости, 05.03.2026
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику
Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:37:00+03:00
2026-03-05T16:46:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
пекин
чжан ханьхуэй
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009897642_0:78:1281:798_1920x0_80_0_0_037295b1cee5b069b14cfc7f4c5ee895.jpg
https://ria.ru/20260305/indiya-kitay-2078563948.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
китай
ближний восток
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009897642_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_bbd60821dee8185eb5a312c957a08e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ближний восток, пекин, чжан ханьхуэй, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Ближний Восток, Пекин, Чжан Ханьхуэй, Всекитайское собрание народных представителей
Посол КНР оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику

Чжан Ханьхуэй: нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на экономику

© Фото : предоставлено посольством КНРЧрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : предоставлено посольством КНР
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Нестабильность на Ближнем Востоке негативно повлияет на мировую экономику и снабжение энергоресурсами, Китай сожалеет об этом, заявил в четверг российским журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на полях открывшейся в Пекине ежегодной парламентской сессии.
"Мы глубоко сожалеем и осуждаем события, произошедшие на Ближнем Востоке, поскольку они представляют собой агрессию против суверенного государства и вопиющее нарушение международного порядка, права и норм", - заявил Чжан Ханьхуэй, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на энергетическую безопасность Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
На Индию и Китай напали: что дальше
Вчера, 08:00
Поэтому, отметил дипломат, Китай призывает все соответствующие страны и стороны вернуться на путь мирных консультаций.
"Конечно, нестабильность в этом регионе, несомненно, окажет негативное влияние на мировую экономику и мировое снабжение энергоресурсами, и мы сожалеем об этом. Мы надеемся на скорейшее восстановление порядка", - подчеркнул он.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
 
В миреКитайБлижний ВостокПекинЧжан ХаньхуэйВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала