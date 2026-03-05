Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" — "Спартак": смотреть матч Кубка России 5 марта - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:45 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dinamo-spartak-smotret-onlayn-2078833665.html
"Динамо" — "Спартак": смотреть матч Кубка России 5 марта
"Динамо" — "Спартак": смотреть матч Кубка России 5 марта - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Динамо" — "Спартак": смотреть матч Кубка России 5 марта
"Динамо" и "Спартак" встретятся в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T19:45:00+03:00
2026-03-05T19:45:00+03:00
футбол
динамо москва
спартак москва
кубок россии по футболу
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041712836_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_ba73b21bb02d1b29e1a4a6a043093091.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041712836_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_a68d5f4deaf8c9684c1f1e046e3c8380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо москва, спартак москва, кубок россии по футболу, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Динамо Москва, Спартак Москва, Кубок России по футболу, Анонсы и трансляции матчей

"Динамо" — "Спартак": смотреть матч Кубка России 5 марта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)
Футбол. РПЛ. Матч Динамо (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Динамо" и "Спартак" встретятся в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Во сколько начало
Встреча состоится 5 марта и начнется в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Кубок России по футболу
05 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Динамо Москва
5 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
67‎’‎ • Муми Нгамалё
70‎’‎ • David Ricardo
73‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
83‎’‎ • Максим Осипенко
(Бителло)
30‎’‎ • Манфред Угальде
(Роман Зобнин)
Кристофер Мартинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболДинамо МоскваСпартак МоскваКубок России по футболуАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала