Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" Минск — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 марта - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:30 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/dinamo-minsk-ska-smotret-onlayn-2078834963.html
"Динамо" Минск — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 марта
"Динамо" Минск — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 марта - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Динамо" Минск — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 марта
Минское "Динамо" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T18:30:00+03:00
2026-03-05T18:30:00+03:00
хоккей
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902678706_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b822ac982f5f77914f723fb86bc450dc.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902678706_187:0:1280:820_1920x0_80_0_0_57d6e18f1e7f56518458b34a7cb873ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, динамо (минск)
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Динамо (Минск)

"Динамо" Минск — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 5 марта

© Фото : Пресс-служба ХК СКАФорвард СКА Сергей Толчинский (справа) и форвард минского "Динамо" Ник Меркли
Форвард СКА Сергей Толчинский (справа) и форвард минского Динамо Ник Меркли - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Пресс-служба ХК СКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минское "Динамо" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Минск
1 : 2
СКА
12:23 • Алекс Лимож
(Николас Мелоче)
11:23 • Матвей Поляков
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
00:18 • Сергей Сапего
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейДинамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала