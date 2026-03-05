"Динамо" разгромило "Спартак" в матче Кубка России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над столичным "Спартаком" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
05 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
05’ • Муми Нгамалё
(Бителло)
67’ • Муми Нгамалё
70’ • David Ricardo
73’ • Константин Тюкавин
83’ • Максим Осипенко
(Бителло)
30’ • Манфред Угальде
Встреча прошла в Москве на стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Муми Нгамалё (6-я и 67-я минуты), мячи также забили Давид Рикардо (70), Константин Тюкавин (73) и Максим Осипенко (83). У "Спартака" отличились Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2).
Рикардо отметился голом в дебютном матче за "бело-голубых". Спортсмен перешел в "Динамо" из бразильского "Ботафого" 21 января.
"Красно-белые" провели второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января. В первом они обыграли "Сочи" (3:2) в рамках 19-го тура чемпионата России.