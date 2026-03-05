https://ria.ru/20260305/demin-2078621466.html
Демин пропустит третий подряд матч "Бруклина" в НБА
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин вновь не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Майами Хит", сообщил на пресс-конференции главный тренер "Нетс" Жорди Фернандес.
"Бруклин" второй раз за два дня сыграет с "Майами". Встреча пройдет на площадке "Хит" в ночь на 6 марта по московскому времени. Ранее Демин
пропустил в качестве профилактики травмы левой подошвенной фасции матчи с "Кливленд Кавальерс
" (102:106) и "Майами" (98:124).
"В психологическом и физическом плане еще многое нужно улучшить, нужно помочь нашим новичкам преодолеть трудности, связанные с расписанием игр в НБА
. Важно, чтобы мы делали все возможное для его здоровья и дальнейшего развития", - сказал Фернандес.
Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Его клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 15 побед при 46 поражениях.