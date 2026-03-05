Рейтинг@Mail.ru
Демин пропустит третий подряд матч "Бруклина" в НБА - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
01:32 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/demin-2078621466.html
Демин пропустит третий подряд матч "Бруклина" в НБА
Демин пропустит третий подряд матч "Бруклина" в НБА - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Демин пропустит третий подряд матч "Бруклина" в НБА
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин вновь не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Майами... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T01:32:00+03:00
2026-03-05T01:32:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
майами хит
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132748_0:3:1023:578_1920x0_80_0_0_5132819f37d82f38fc7655bd4be2a0e4.jpg
https://ria.ru/20260304/donchich-2078397280.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132748_0:0:1023:768_1920x0_80_0_0_b35e3b6be5edfd879a03ff8eed20dc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, бруклин нетс, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Майами Хит, НБА
Демин пропустит третий подряд матч "Бруклина" в НБА

Баскетболист "Бруклина" Демин пропустит третий матч НБА подряд

© Соцсети Егора ДеминаЕгор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Соцсети Егора Демина
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин вновь не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Майами Хит", сообщил на пресс-конференции главный тренер "Нетс" Жорди Фернандес.
"Бруклин" второй раз за два дня сыграет с "Майами". Встреча пройдет на площадке "Хит" в ночь на 6 марта по московскому времени. Ранее Демин пропустил в качестве профилактики травмы левой подошвенной фасции матчи с "Кливленд Кавальерс" (102:106) и "Майами" (98:124).
"В психологическом и физическом плане еще многое нужно улучшить, нужно помочь нашим новичкам преодолеть трудности, связанные с расписанием игр в НБА. Важно, чтобы мы делали все возможное для его здоровья и дальнейшего развития", - сказал Фернандес.
Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Его клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 15 побед при 46 поражениях.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
4 марта, 10:55
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсМайами ХитНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала