"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова
"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова
"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова
Российские нападающие "Нью-Джерси Девилз" Евгений Дадонов и Максим Цыплаков выставлены на драфт отказов, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги...
2026-03-05T22:47:00+03:00
2026-03-05T22:47:00+03:00
2026-03-05T22:50:00+03:00
хоккей
евгений дадонов
максим цыплаков
люк гленденинг
нью-джерси девилз
спорт
национальная хоккейная лига (нхл)
оттава сенаторз
Новости
ru-RU
евгений дадонов, максим цыплаков, люк гленденинг, нью-джерси девилз, спорт, национальная хоккейная лига (нхл), оттава сенаторз, флорида пантерз, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Евгений Дадонов, Максим Цыплаков, Люк Гленденинг, Нью-Джерси Девилз, Спорт, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Оттава Сенаторз, Флорида Пантерз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
