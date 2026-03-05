Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова
22:47 05.03.2026 (обновлено: 22:50 05.03.2026)
"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова
"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова
Российские нападающие "Нью-Джерси Девилз" Евгений Дадонов и Максим Цыплаков выставлены на драфт отказов, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Нью-Джерси" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова

"Нью-Джерси Девилз" выставил на драфт отказов Дадонова и Цыплакова

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские нападающие "Нью-Джерси Девилз" Евгений Дадонов и Максим Цыплаков выставлены на драфт отказов, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также на драфт отказов выставлен американский форвард Люк Гленденинг.
Дадонову 36 лет, он перешел в "Нью-Джерси" в июле 2025 года, подписав контракт на один сезон. Россиянин провел 17 матчей в текущем регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями. Также Дадонов выступал в НХЛ за "Флориду Пантерз", "Оттаву Сенаторз", "Вегас Голден Найтс", "Монреаль Канадиенс" и "Даллас Старз". В КХЛ Дадонов дважды завоевывал Кубок Гагарина с петербургским СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Цыплакову 27 лет, он выступает в НХЛ с 2024 года. Перед сезоном-2025/26 россиянин подписал двухлетний контракт с "Нью-Йорк Айлендерс" на общую сумму 4,5 миллиона долларов. В январе Цыплаков перешел в "Девилз" в результате обмена. В текущем розыгрыше чемпионата НХЛ форвард набрал 2 очка (1 гол + 1 передача) в 36 матчах.
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ
4 марта, 11:16
 
ХоккейЕвгений ДадоновМаксим ЦыплаковЛюк ГленденингНью-Джерси ДевилзСпортНациональная хоккейная лига (НХЛ)Оттава СенаторзФлорида ПантерзКХЛ 2025-2026
 
